Altas temperaturas derriten la cabeza de la estatua de Abraham Lincoln

Completamente decapitada quedó una estatua de Abraham Lincoln después de que su cabeza se derritiera y el resto de la figura, hecha en honor al expresidente de los Estados Unidos, se deformara gravemente.

Las imágenes se volvieron virales en redes sociales, mostrando la obra en malas condiciones fuera de la escuela primaria Garrison en la ciudad de Washington.

La estatua, creada por la artista Sandy Williams IV en cera, ya mostraba solo las piernas sostenidas por un tubo metálico antes de perder por completo la cabeza del político estadounidense.

This wax statue of Lincoln melted over the weekend. His head was removed for safekeeping pic.twitter.com/v78Ju4n0Fd

Medios de Estados Unidos reportaron que la estatua de Abraham Lincoln comenzó a deteriorarse debido a una ola de calor en la costa este del país. La cabeza del expresidente se derritió hasta desaparecer por completo.

A wax sculpture of Abraham Lincoln in Northwest DC has melted due to the heat….🥵

Before and after…..

Quote from the artist Sandy Williams to the Intelligencer….

“I previously had joked that when our climate gets bad enough to where we are living in an environment where… pic.twitter.com/tl7bVXP76g

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 25, 2024