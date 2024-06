Bill Cobbs, actor de El guardaespaldas y Una noche en el museo, murió a los 90 años

Bill Cobbs, quien ostentaba más de cinco décadas de trabajo en Hollywood, ha fallecido a los 90 años. Según Chuck I. Jones, publicista del actor, el deceso se produjo en la noche del martes, en la casa que Cobbs habitaba en Riverside, California.

Hasta el momento, aún no se ha dado detalles de la causa de muerte del actor que participó en más de 120 películas. El artista de origen estadounidense deja una amplia carrera tanto en el cine y como en la televisión.

En El guardaespaldas, Cobbs interpretó a Bill Devaney, un integrante del equipo de Witney Huston, y compartió pantalla con Kevin Costner. Este fue uno de sus personajes más recordados en el séptimo arte.

En televisión, encarnó al reverendo James Sr. como invitado especial en la serie The Sopranos.

“Como pareja querida, hermano mayor, tío, padre sustituto, padrino y amigo, Bill celebró con alegría su 90 cumpleaños rodeado de sus seres queridos”, escribió en redes sociales uno de los parientes de Cobbs.

Más de Bill Cobbs y sus papeles en el cine y la televisión…

Wilbert Francisco Cobbs nació el 16 de junio de 1934 en Cleveland, Ohio. Después de graduarse de East Tech High School, sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Durante su etapa en la Fuerza Aérea conocería la comedia stand-up. Cobbs también trabajó para IBM y vendió coches antes de dar un giro radical en su vida y volverse actor.

Luego de mudarse a la ciudad de Nueva York con 36 años, encontró un espacio de formación en el teatro junto a figuras. Tanto en el año 2006 como en 2014 Cobbs participó en las películas de Una Noche en el Museo.

Asimismo, el fallecido actor de Hollywood tuvo apariciones esporádicas en las series Los Soprano, Six Feet Under y Sí, mi vida. No cabe duda que el actor dejó una gran huella en el mundo artístico.