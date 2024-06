Con sensuales fotos, Camila Sodi promociona su marca de vinos

Desde hace algunos meses, Camila Sodi compartió que incursionaría en el mundo vitivinícola y por eso promociona su apuesta en el mercado con Casa Indomitas.

Al parecer a la actriz le ha ido muy bien su faceta como empresaria, pues como dice el refrán “el que no enseña no vende” y ella lo acata a la perfección.

En febrero sorprendió a todos con una serie de fotos en la que las copas de vino son protagonistas, pero logran ese papel estelar gracias a que la sobrina de Thalía las colocó en un sitio especial.

Las copas de vino fueron estratégicamente colocadas delante de sus senos, que lucen al natural y desafían toda la censura de las redes con la sensualidad que suele caracterizarla. Los comentarios no tardaron en llegar:

Hace poco volvió a sorprender a todos con unas imágenes donde la vemos recostada, luciendo un bikini de tonos cafés, mientras sostiene una copa de vino.

Camila Sodi experimentó un grave accidente mientras practicaba esquí en las montañas de Aspen, Estados Unidos, resultando en una conmoción cerebral.

El incidente, que también afectó severamente a su cuello, la ha llevado a tener que usar un collarín como medida de soporte y recuperación.

“No es por presumir, pero esquío bien y aún así, este es un deporte de alto riesgo y me caí fuerte. Estoy bien. Gracias a mis amigos que insistieron en que me hiciera una revisión y me mostraron amor y cariño”, expresó.