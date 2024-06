Hija de Meryl Streep se declara homosexual y presenta a su novia

La hija menor de Meryl Streep salió del armario y presentó a su novia, la productora Anna Blundell.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, la actriz Louisa Jacobson Gummer ofreció detalles de las sorpresas que le tiene la vida gracias a esta nueva relación amorosa.

Este escrito lo acompañó de una serie de fotografías en las que aparece la pareja con expresiones de amor entre ambas.

Blundell, quien produce sesiones de fotos de alta moda para Versace y Chloe, entre otras marcas, ya la había presentado en su propia cuenta de Instagram el pasado diciembre.

Al igual que su madre Meryl Streep, ella se graduó de la Escuela de Drama de Yale y comenzó su carrera en producciones teatrales antes de pasar a roles en pantalla.

Ha interpretado a la socialité Marian Brook en The Gilded Age desde 2022. El año pasado, ella y sus compañeros de reparto, incluidos Cynthia Nixon y Christine Baranski, fueron nominados para un premio del Sindicato de Actores por su trabajo en conjunto en la serie.

A principios de este año, habló en exclusiva con Us Weekly sobre la próxima tercera temporada de The Gilded Age y dijo:

Ella es la última de los cuatro hijos de la ganadora del Oscar y el escultor Don Gummer, también son padres de Henry, de 44 años, Mamie, de 40, y Grace, de 38.

Meryl Streep’s daughter Louisa Jacobson Gummer comes out in new Instagram post:

“blessed to be entering the Joyful New era bb ❤️‍🔥🏳️‍🌈” pic.twitter.com/GBJ7RLe8Rn

— Pop Base (@PopBase) June 24, 2024