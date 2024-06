¿Zapatitos de niña? Tunden a Mijares por su calzado tipo “colegiala”

oManuel Mijares y su ex esposa Lucero, junto a su hija Lucerito Mijares, asistieron al espectáculo ‘Malinche’, creado por el ex Mecano Nacho Cano en Madrid. La familia ha generando gran interés no tanto por su presentación, sino por el peculiar calzado que lució Mijares.

El cantante, conocido como el “Soldado del amor”, optó por unos zapatos blancos estilo “Mary Jane” con plataforma. Dicho hecho desató un intenso debate en redes sociales. Los comentarios en plataformas sociales variaron significativamente. Alguien señaló la libertad personal en la vestimenta.

Otro comentario añadió: “Vivimos en un país donde la gente que menos sabe vestirse es la que más critica a los que lo hacen con buen gusto.” Algunos usuarios resaltaron la comodidad de estos zapatos, mientras que otros defendieron la libertad de elección en la vestimenta.

Por otra parte, se recuerda que Mijares suele preferir atuendos excéntricos, incluyendo botines con brillos. La elección de su calzado en esta ocasión no es una excepción a su estilo característico, lo que ha generado diversas opiniones y una amplia discusión.

Más de los zapatos de Mijares…

No fueron pocas las burlas que recibió el cantante de 66 años. El famoso en las últimas fechas ha dado de qué hablar por su excéntrico gusto en el vestir y en las piezas de calzado que elige para lucir en sus presentaciones públicas. El estilo “Mary Jane” es un tipo de calzado caracterizado por una tira que cruza el empeine y se asegura comúnmente con una hebilla.

Originalmente, era usado por niñas como calzado escolar, pero se ha extendido a mujeres y, en ocasiones, a hombres en contextos de moda contemporánea. Figuras como Harry Styles y Justin Bieber también han sido vistos con este tipo de zapatos, popularizando aún más esta tendencia.

Cabe destacar que los zapatos que usó el cantante tienen un precio aproximado de mil dólares.