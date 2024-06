Rüdiger entrenó en solitario y sigue siendo duda para los octavos de final

Antonio Rüdiger, defensa central de la selección alemana y jugador del Real Madrid, ha sido una pieza clave en la zaga defensiva de su equipo durante la Eurocopa 2024. Sin embargo, una lesión sufrida en el último partido de la fase de grupos ha puesto en duda su participación en el próximo encuentro de octavos de final contra Dinamarca.

En el empate 1-1 contra Suiza, Rüdiger sufrió una distensión en el muslo, una lesión que le ha mantenido fuera del campo de entrenamiento durante los últimos cuatro días. Esta distensión muscular, aunque no es una lesión de gravedad extrema, requiere de cuidados específicos y tiempo para sanar adecuadamente, para evitar complicaciones mayores y asegurar una recuperación completa.

🚨 Antonio Rüdiger is back training on the pitch but only with the ball, alone. pic.twitter.com/vIvf8FdbRR

— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 27, 2024