Alicia Machado enciende las redes con transparente body

Desde que bajó de peso, Alicia Machado no ha perdido la oportunidad de presumir el tremendo cuerpazo que tiene elevando la temperatura en sus redes sociales.

La exMiss Universo sorprendió a sus millones de seguidores al subir un video a sus historias en la intimidad de su cuarto luciendo su figura al usar un body negro con transparencias.

La bella actriz venezolana sigue participando en el reality show “Top Chef VIP”, y al parecer ha dejado atrás la polémica que la envolvió por sus comentarios hacia José Luis Rodríguez “El Puma”.

También protagoniza (junto con Lucía Méndez, Itatí Cantoral y Patricia Manterola) la película “Mejor Viuda Que Mal Acompañada“, que se estrenará en México este otoño.

Mientras tanto, publica mensajes positivos asegurando que llegará hasta la final del concurso.

“¿Dónde está mi gente? Esto está cada vez más intenso, a eso vinimos, toda mi energía está puesta en mis intereses y en el amor 🥰 de los que me importan! Enfócate en lo tuyo! Yo vine a ganar 🥇 en todo lo que YO hago, siempre me entrego el 💯 y así soy YO! Buenos días ☀️ y con la mejor actitud por lo mío y para lo mío!”.

Alicia Machado compartió una curiosidad de su juventud que dejó atónitos a los integrantes del programa Top Chef VIP, que se transmite por la señal de Telemundo.

Durante uno de los episodios, sorprendió a todos cuando presentó su plato para cumplir con el reto de la noche, que era elaborar algo que han cocinado para alguien especial.

“Esa persona me llevaba a mí 20 años de diferencia. Yo me enamoré perdidamente, era muy jovencita y tenía este novio maravilloso. Y, bueno, el me dijo que iba a la casa y ese día me volví como loca y preparé esta pasta para el”, expresó frente al jurado, quienes le preguntaron por el nombre de la persona que mencionaba.