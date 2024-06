Óscar Santis jugará la final de la Supercopa de Georgia

El F. C. Dinamo Tbilisi, donde milita el futbolista guatemalteco, Óscar Santis, clasificó este viernes a la final de la Supercopa de Georgia tras vencer en el partido semifinal al Saburtalo por un marcador de 0-2. El chapín jugó la segunda parte del partido.

Las semifinales de la Supercopa de Georgia dieron inicio este viernes. El Dinamo Tbilisi jugó ante Saburtalo y lo derrotó 0-2 con goles de Tornike Okriashvili al 41 y de Nodar Lominadze al 90+9. Ambos goles cayeron desde el punto penalti.

Al cerrar el primer tiempo, el equipo que dirige Ferdinand Feldhofer ganaba 0-1 y de momento lograba el boleto a la final. Para la segunda mitad, el estratega le dio ingreso al nacional Óscar Santis, quien no logró anotar, pero aportó mucho dentro del terreno de juego para que al equipo no se le escapara el boleto finalista.

