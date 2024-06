Croacia volvió a ser multada por “mal comportamiento” de su afición

La Comisión Disciplinaria de la UEFA ha impuesto una sanción económica significativa a la Federación Croata de Fútbol debido a los incidentes protagonizados por su afición durante la Eurocopa 2024. En concreto, la federación de Croacia deberá pagar una multa de 105.000 euros por los incidentes ocurridos en el partido contra Italia en la fase de grupos, sumándose a los 115.000 euros acumulados en las dos jornadas anteriores.

El comunicado emitido por la UEFA especifica que la multa de 105.000 euros se desglosa en 45.000 euros por arrojar objetos, 30.000 euros por encender bengalas y 30.000 euros por comportamiento inapropiado de algunos aficionados croatas durante el partido disputado el 24 de junio en Leipzig.

The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body has fined the Croatian Football Federation due to the incidents at the match between Croatia and Italy at the European Championship in Germany.

The Croatian Football Federation was fined EUR 105,000 for throwing objects (EUR… pic.twitter.com/38EXXxXzQQ

