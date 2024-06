El excomandante y otros militares van a prisión preventiva por “intento de golpe” en Bolivia

La Justicia de Bolivia determinó este viernes enviar a la cárcel con seis meses de prisión preventiva al excomandante del Ejército Juan José Zuñiga y a otros dos exjefes militares, acusados de un “intento de golpe” contra el Gobierno del presidente Luis Arce.

Junto con Zuñiga fueron enviados a prisión preventiva el excomandante de la Armada Juan Arnez y el exjefe de la división mecanizada de Viacha Edison Irahola.

Los tres fueron imputados por los delitos de alzamiento armado y terrorismo y deben cumplir la resolución judicial en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de la región de La Paz.

Los tres exjefes militares permanecieron en celdas policiales durante el desarrollo de la audiencia que fue virtual y se alargó por cuatro horas.

Bolivia’s former army chief General Juan Jose Zuniga, who led a failed coup attempt earlier this week, will be held in “preventive detention” for six months. He said he was following President Luis Arce’s orders, but the latter has denied any involvement. https://t.co/a9uUJOcJeU pic.twitter.com/yXyB2enYsK

— DW News (@dwnews) June 29, 2024