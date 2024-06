Los Miami Dolphins de la NFL caen ante el encanto de Copa América

Jody Fortson, Braxton Berrios, De’Von Achane y otras estrellas de los Miami Dolphins de la NFL, se contagiaron de la pasión que la Copa América ha provocado en Estados Unidos y hasta se atrevieron a ensayar lanzamientos a puerta en las instalaciones del equipo de la Florida.

El Hard Rock Stadium, hogar de los Dolphins, situado en Miami, es una de las sedes de Copa América. El recinto, en el que se jugará la final del certamen el próximo 14 de julio, albergará el duelo Perú y Argentina.

Este sábado los Dolphins compartieron un vídeo en sus redes sociales. Y en el se observa a varios de sus estelares probando su puntería frente a una pequeña portería.

El ala cerrada Jody Fortson, tres veces campeón del Super Bowl con los Kansas City Chiefs, quien este año jugará su primera temporada con Miami, intentó lucirse con un fallido remate a gol de ‘rabona’. Aunque en la contra acertó y envió el balón al fondo de la red con un zurdazo.

Celebró su anotación con el tradicional salto del portugués Cristiano Ronaldo.

⚽️ @CopaAmerica in town at @HardRockStadium means the soccer skills are on full display ⚽️ pic.twitter.com/6ocvd0b0aH

— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) June 29, 2024