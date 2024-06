Circula video en el que Ángela Aguilar se quita los rellenos ante las cámaras

Fue hace unas semanas atrás cuando Ángela Aguilar confirmó que sostenía una relación con Christian Nodal. La noticia tomó revuelo, ya que solo habían pasado apenas unos días cuando el cantante mexicano había anunciado el final de su relación con Cazzu.

Los internautas no dudaron en despotricar en contra de la pareja, ya que señalaron a la hija de Pepe Aguilar de ser la tercer en discordia. La joven artista no dudo en salir hablar al respecto y aseguró que no sabían lo que había atrás de su romance.

Sumado a eso, los internautas decidieron exponer que, la intérprete utiliza rellenos en sus caderas. Y es que, durante una aparición con Nodal, se aprecia el cuerpo de la famosa artista mucho más delgado.

Varios medios se refirieron al tema y no dudaron en revelar cual era el costo de los rellenos que utiliza durante sus conciertos la mexicana. Sin embargo, ahora ha circulado un video en el que se muestra a Aguilar mostrar lo que utiliza “debajo” de sus vestuarios.

El video de los rellenos de Ángela Aguilar…

En el clip, la joven afirma que utiliza unas botas, debido “a que sus piernas son muy delgadas”. Los comentarios no dudaron en llegar a las diferentes plataformas digitales, en donde algunos le aplaudieron y otros la llenaron de críticas.

“Ella es falsa en todos los sentidos”, “Debería de ser más transparente en todo”, “Que bueno que habló del tema”, dicen algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Recientemente, la parejita se dejó ver en Disney, Paris, en donde se tomaron varias fotografías con sus fanáticos. Por su parte, el cantante Pepe Aguilar no se ha referido al tema de la relación que sostiene actualmente su hija.

Habrá que esperar que otras noticias surgen al respecto en los próximos días.