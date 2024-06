Bellingham: Gol ante Eslovaquia, uno de los más importantes

Jude Bellingham, centrocampista de la selección inglesa, expresó este domingo, tras marcar el gol del empate que forzó la prórroga al filo del final del duelo de los octavos de final de la Eurocopa 2024 contra Eslovaquia, que quedaban “20 o 30 segundos” y es “un gran momento”, aunque el valor lo determinará si es campeón del torneo.

“Faltaban 20 o 30 segundos para que nos quedáramos afuera de la Eurocopa y mira nuestro estado de ánimo ahora. Hay una gran diferencia. Y lo que puede suponer para el equipo en el futuro. Es un gran momento, pero queda mucho torneo. Sólo lo sabremos si ganamos la copa. En las dos próximas semanas veremos cómo es de importante”, dijo en rueda de prensa en el Arena AufSchalke de Gelsenkirchen tras el encuentro.

