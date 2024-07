Prensa mexicana reacciona a la prematura eliminación del “Tri”

La ‘Batalla de Glendale’ la ganó Ecuador. Empató 0-0 y terminó con sufrimiento, pero envió a casa a México para avanzar a los cuartos de final de la Copa América por el grupo B donde se medirá el 4 de julio en Houston con la campeona del mundo, Argentina.

Con el resultado de este domingo, es la tercera vez en la historia que México no supera la fase de grupos de la Copa América.

Ecuador acabó con 4 puntos, los mismos que México pero ganó el cupo por mejor diferencia de goles.

El encuentro terminó con drama y suspenso. A los 97 minutos el Tri pudo verse beneficiado cuando en una jugada en el área el juez Mario Escobar no dudó en sancionar penalti a favor de México, luego de una acción de Félix Torres a Guillermo Martínez.

El posible penal desató la locura del público mexicano que celebró antes de tiempo, pero el VAR anuló la decisión del colegiado y el alma volvió a las almas de los ecuatorianos.

El que tenía la obligación de ganar, México, mostró muy poco.

#CopaAmérica | EL VAR corrigió a Mario Escobar en un momento crítico Era la última jugada del partido y el árbitro guatemalteco marcó un penalti inexistente, el VAR lo corrigió.https://t.co/xJx6nTjnlj — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) July 1, 2024

Prensa mexicana

David Faitelson, de Televisa: “Fracaso tras fracaso del futbol mexicano y todo “se tapa” para proteger el maldito negocio. Que den la cara aquellos que han puesto a nuestro futbol en está tétrica situación. Que no se escondan”.

Luis Castillo, de Récord: “Emilio (Azcárraga), una vez más, sí tú Emilio, le has fallado al futbol mexicano. Una vez le has fallado a los más de 120 millones de aficionados del futbol, porque eres tú quien toma la decisión, por ti pasa toda la gestión. México no pasó de la primera ronda, y hoy hay una ridícula eliminación en la Copa América”.

#CopaAmérica | El combinado azteca empató (0-0) ante Ecuador, resultado con el que quedan eliminados en fase de grupos, mientras que Ecuador avanza a la siguiente ronda del torneo 🇲🇽🇪🇨 La Copa América GRATIS en Claro Sports.https://t.co/0cdRmxA4kY — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) July 1, 2024

José Ramón Fernández, de Futbol Picante ESPN: “Estar en espera de que un penal para clasificar, no es jugar al futbol. Mientras la mayoría de los países avanzan en técnicas, calidad y desempeño futbolístico, México se hunde en el abismo de la vergüenza y de la ineptitud. ¿Y si buscamos otro deporte para competir?”.

MisterChip (Alexis Martín-Tamayo), periodista de España: “Con buscar un formato más competitivo en la Liga MX se arreglarían muchos problemas de la selección y no haría falta buscar otro deporte. Un equipo nacional de nivel es incompatible con un campeonato local sin descensos y en el que solo cuenta lo que sucede durable el mes de la liguilla. Eso es lo que está matando al ‘Tri’. Poco a poco”.

TikTok