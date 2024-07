Confirman continuidad de Jaime Lozano como técnico de México

Pese a la reciente eliminación de la selección mexicana de la Copa América 2024 tras un empate 0-0 contra Ecuador, el futuro del entrenador Jaime Lozano sigue firme y respaldado por las autoridades del fútbol mexicano. Esta decisión fue confirmada por Duilio Davino, director deportivo de las selecciones nacionales de México, quien expresó su confianza en el proceso encabezado por Lozano.

Al finalizar el partido del Grupo B en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, Davino habló con los medios en la zona mixta y subrayó el apoyo continuo a Lozano, destacando su liderazgo desde que asumió el cargo y su éxito en la Copa Oro 2023.

“EL PROYECTO VA HASTA EL 2026” 🇲🇽 Duilio Davino asegura la continuidad del Jimmy Lozano con el tricolor pic.twitter.com/mO0dWLd0YX — Claro Sports (@ClaroSports) July 1, 2024

Lozano seguirá al frente de la Selección de México

“Por reglas de la Conmebol no pude estar junto a él, pero que viera que estamos juntos, que tiene el apoyo de todos y que el proyecto continúa para el Mundial 2026”, afirmó Davino, reafirmando así el compromiso con el técnico mexicano.

A pesar de no lograr la clasificación a la siguiente ronda de la Copa América, Davino resaltó que se cumplieron otros objetivos importantes. Subrayó la incorporación de jóvenes jugadores al equipo, quienes no habían tenido la oportunidad de participar en torneos internacionales. Además, destacó la actitud y el espíritu competitivo mostrado por el equipo durante el torneo.

“El objetivo de clasificar no se cumplió, sí se cumplieron los otros, que se trajeron jóvenes que no habían podido participar, que el equipo siempre fue hacia adelante, corrió, luchó, compitió más que los rivales, tuvo una gran actitud. Entonces es construir sobre eso y no arrancar nuevamente y hacer otro”, explicó Davino.

En las próximas dos semanas, Lozano presentará un informe detallado sobre el desempeño del equipo en la Copa América. Este informe será la base para las conversaciones y evaluaciones que se llevarán a cabo entre el cuerpo técnico y los directivos, con el objetivo de identificar áreas de mejora y fortalecer las bases del proyecto de cara al Mundial 2026.

“En dos semanas Jimmy nos presentará una evaluación de lo que sucedió y también nosotros hablaremos con él, en lo que podemos mejorar, pero también hay cosas positivas del torneo. Como lo comenté, el proyecto va al 2026, ya lo habíamos dicho mucho tiempo antes”, reiteró Davino.

Davino, en su declaración final, expresó el dolor y la frustración compartida por la eliminación, pero también mostró optimismo sobre el futuro del equipo. “Estoy muy triste porque soy mexicano, me duele que la selección no triunfe y más estando en el proyecto. Nos duele que no hayamos clasificado a la siguiente ronda, pero hay cosas muy positivas”, concluyó.