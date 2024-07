Cristiano Ronaldo en riesgo de ser suspendido en la Eurocopa

La Eurocopa 2024 ha traído consigo una controversia que involucra al reconocido futbolista Cristiano Ronaldo. A pesar de que Portugal se encuentra en los cuartos de final, el delantero portugués se enfrenta a una posible sanción por parte de la UEFA debido al uso de un dispositivo de monitoreo durante el partido contra Eslovenia en los octavos de final.

Después del partido, la marca WHOOP reveló que Cristiano Ronaldo utilizó uno de sus dispositivos durante el encuentro, lo cual permitió medir su frecuencia cardíaca y rendimiento atlético. Estos datos fueron publicados por la propia marca para promocionar su producto, lo que ha generado debate sobre posibles sanciones.

Expertos en marketing han señalado que la publicación realizada por WHOOP podría ser considerada una artimaña publicitaria que infringe las reglas de la UEFA. Un consultor, que ha trabajado en publicidad para marcas como VISA y Coca-Cola, afirmó que esta acción debería resultar en una multa tanto para la compañía como para el jugador. Según el experto, la publicación implica una asociación ilegal con el evento al utilizar nombres de selecciones nacionales, el resultado del partido y la imagen de un jugador en el campo.

This chart has been circulating today. @Cristiano x @WHOOP is ambush marketing to @EURO2024. It is illegal and both the player and the company should be fined. pic.twitter.com/Q2jv98pFrw

