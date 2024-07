Demiral, el héroe de Turquía en octavos de final, es suspendido dos partidos

El Comité de Apelación de la UEFA impuso este viernes dos partidos de sanción al defensa de la selección turca Merih Demiral para cualquier competición de selecciones de la UEFA, con los que se perderá el duelo de cuartos de final de este sábado de la Eurocopa 2024 ante Países Bajos, por la celebración de uno de sus goles del pasado martes ante Austria con el gesto de un grupo ultranacionalista turco.

La UEFA adopta esta sanción por “incumplir los principios generales de conducta, por violar las normas básicas de conducta decente, por utilizar eventos deportivos para manifestaciones de carácter no deportivo y por desprestigiar el deporte del fútbol“, según explicó en un comunicado. En el caso de avanzar a semifinales, también supondría la ausencia del central en ese encuentro.

El futbolista, autor de los dos goles del triunfo en los octavos de final contra Austria en el choque del pasado martes, celebró uno de sus tantos con el saludo del movimiento ultranacionalista de ‘Los Lobos Grises’, fundado en los 60 del siglo pasado, calificado en Alemania como de extrema derecha, observado por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución y con unos 18.500 miembros en territorio germano.

A raíz de ese gesto, la UEFA abrió el pasado miércoles “una investigación” por el “presunto comportamiento inapropiado” del defensa, que ha desembocado en la citada suspensión de dos partidos.

A la vez, causó tensiones entre Ankara y Berlín, una vez que el Ministerio de Exteriores alemán citó el jueves al embajador de Turquía, después de que Turquía hubiera hecho lo propio con el embajador germano.

