Venezuela vs Canadá: ¿Por qué Shaffelburg levanta la camiseta de su compañero al anotar gol?

La Selección de Venezuela y Canadá se enfrentan en los Cuartos de Final en la Copa América. El ganador se enfrentará a La Albiceleste en Semifinales.

Durante el primer tiempo, Jacob Shaffelburg de Canadá anotó el primer gol. Durante su celebración levantó la camiseta de Tajon Buchanan, su compañero que sufrió una fractura de tibia durante un entrenamiento y fue operado en Texas.

Buchanan, quien ha jugado 40 partidos con su Selección, se perderá los Cuartos de Final de la Copa América. El centrocampista canadiense fue operado el miércoles en Fort Worth, Texas, para reparar una fractura de tibia sufrida mientras se entrenaba, informó su selección.

Man, this is beautiful from Shaffelburg, after he scores for Canada. Holding up the jersey of injured teammate Tajon Buchanan. pic.twitter.com/skZhOSswQR

— Faizal Khamisa (@FaizalKhamisa) July 6, 2024