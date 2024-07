Ronald Araujo sufrió una lesión muscular, asegura Bielsa

El argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, informó este sábado de que Ronald Araújo sufrió una lesión muscular y se someterá a controles en las próximas horas. Mientras que Matías Viña evitó un percance muscular y se retiró por agotamiento en la zona del muslo.

Lo hizo después del triunfo por 4-2 logrado en la tanda de penaltis, tras el 0-0 de los noventa minutos, en los cuartos de final de la Copa América disputados en el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada).

“Viña no fue lesión muscular, aunque sí agotamiento de la parte posterior del muslo. Normalmente ese síntoma es el paso previo”, afirmó Bielsa.

Uruguay se plantó en las semifinales de la Copa América y se enfrentará este miércoles con Colombia en Charlotte, en un partido por el que Araújo es, como mínimo, seria duda.

Araújo fue reemplazado de forma brillante por José María Giménez.

Ronald Araújo left the field in tears after picking up an injury vs. Brazil 💔 pic.twitter.com/1dzMb5eL2o

— B/R Football (@brfootball) July 7, 2024