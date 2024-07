John Cena anuncia su retiro de la WWE

En un anuncio que ha conmovido a millones de aficionados alrededor del mundo, John Cena, una de las figuras más emblemáticas de la WWE, confirmó su retiro definitivo de la lucha libre. El carismático luchador y actor apareció en WWE Money In The Bank 2024, donde dio la noticia que marcó el inicio de la cuenta regresiva para su último combate. “The last time is now” (La última vez es ahora), declaró Cena, anunciando que su despedida oficial será en WrestleMania 41, programado para abril de 2025 en Las Vegas.

John Cena, cuyo nombre real es John Felix Anthony Cena Jr., debutó en la WWE en 2002 y rápidamente se convirtió en una de las estrellas más brillantes de la industria. Con 16 campeonatos mundiales en su haber, Cena ha igualado el récord de Ric Flair, solidificando su lugar en la historia de la lucha libre profesional. Su carrera ha sido testimonio de su dedicación, carisma y habilidades tanto dentro como fuera del ring.

¡¡ÚLTIMA HORA!! ¡¡TRISTE NOTICIA!! John Cena acaba de anunciar su retiro de la WWE. Después de más de 20 años de gloriosa carrera, se despedirá de la lucha libre en WrestleMania 41 en 2025. Una parte de nuestra infancia se acaba de apagar. “The last time is now”. El adiós de un… pic.twitter.com/zqHzoSgr4I — Invictos (@InvictosSomos) July 7, 2024

John Cena, leyenda indiscutible de la lucha libre

Cena anunció que su último año en activo incluirá varias apariciones importantes. Estará presente en el primer WWE RAW de Netflix en enero de 2025, un evento que ya genera gran expectativa entre los fanáticos. Además, participará en el Royal Rumble y en Elimination Chamber, eventos que serán cruciales en su camino hacia WrestleMania 41. Estos meses finales prometen ser una celebración de su legado y una oportunidad para que los aficionados le rindan homenaje.

Aunque Cena no ha confirmado quién será su oponente en WrestleMania 41, los rumores señalan a Randy Orton como el candidato más probable. Orton, conocido como “La Víbora”, ha sido uno de los rivales más formidables y recurrentes de Cena a lo largo de su carrera. Ambos luchadores definieron la era conocida como “Ruthless Aggression” y la transición hacia la “PG Era” de la WWE, con combates épicos que aún resuenan en la memoria de los aficionados. Orton, quien posee 14 campeonatos mundiales, ha expresado su deseo de igualar el récord de Cena y Flair, lo que añadiría un nivel extra de emoción a su posible enfrentamiento en WrestleMania 41.

Más allá de sus logros en el ring, Cena ha sido una figura influyente y querida por su trabajo fuera de la lucha libre. Su participación en la fundación Make-A-Wish, donde ha cumplido más de 650 deseos de niños con enfermedades graves, es un testimonio de su carácter y generosidad. Además, ha logrado una exitosa transición a Hollywood, protagonizando películas como “Bumblebee”, “F9” y la serie de televisión “Peacemaker”.

En WWE Money In The Bank 2024, Cena apareció con una camiseta que decía “The Last Time Is Now” y fue recibido con una ovación atronadora por parte de los fanáticos. Su anuncio de retiro fue un momento cargado de emoción, tanto para él como para los presentes. “Gracias por estos años increíbles”, dijo Cena, visiblemente conmovido. “La WWE siempre será mi hogar, y ustedes siempre serán mi familia”.