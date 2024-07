Margot Robbie está esperando a su primer hijo junto a Tom Ackerley

Según han informado múltiples fuentes a People, Margot Robbie y su esposo Tom Ackerley están esperando a su primer hijo.

El romance entre la actriz australiana y Tom inició en 2013, cuando se conocieron durante el rodaje del drama “Suite Francesa”.

Ella daba vida al personaje de Celine, mientras Ackerley era el asistente de la dirección. En un principio, solo fueron amigos, pero el tiempo que pasaron juntos en la productora LuckyChap, los llevó al noviazgo.

Para respaldar la información, aparecieron fotos en internet que muestran a la hermosa rubia con una ligera barriga abultada mientras estaba de vacaciones en el Lago de Como, Italia.

Estas imágenes han alimentado las especulaciones sobre su embarazo. Por supuesto, la noticia ha generado gran emoción entre los seguidores, quienes aguardan con interés una confirmación oficial.

Amor de la actriz

La pareja ha mantenido su relación lejos de los lentes de los fotógrafos. De hecho, el público se enteró del compromiso cuando se casaron en una ceremonia íntima en Byron Bay, Australia.

Margot Robbie dijo a Vogue en mayo de 2016 que su relación con “el tipo más lindo de Londres” fue inesperada. “Yo era una soltera por excelencia. De hecho, la idea de tener una relación me daba ganas de vomitar”, expresó.

Agregó: “Pero, de la nada, me encontraba en una relación. Éramos amigos durante mucho tiempo. Igual, siempre estuve enamorada de él”.

Luego añadió: “Pero pensé: ‘Seguramente él no siente lo mismo’. No compliques las cosas, Margot. No seas tonta. No le puedes decir que te gusta’. Pero de repente, nos pusimos de novios, y parecía la cosa más natural del mundo. A partir de ese momento, todo empezó a tener sentido”.