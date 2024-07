A Scaloni le gustaría ver selecciones europeas en Copa América

En la previa del crucial encuentro entre Argentina y Canadá por la semifinal de la Copa América 2024, Lionel Scaloni, el seleccionador argentino, ofreció una conferencia de prensa en la que abordó diversos temas relacionados con el torneo y el fútbol internacional. Una de las preguntas que más captó la atención fue sobre la comparación entre la Eurocopa y la Copa América, un debate recurrente en el mundo futbolístico.

Cuando se le cuestionó sobre cuál de las dos competiciones considera más difícil de ganar, Scaloni, cuya carrera profesional se desarrolló mayormente en Europa y que actualmente reside en Palma de Mallorca, ofreció una perspectiva equilibrada y respetuosa. “No creo que sea más difícil una Copa que otra. A las semifinales de la Eurocopa han llegado selecciones importantes, pero que nosotros ganamos en el Mundial pasado. Eso no quiere decir que nosotros pudiéramos ir a la Eurocopa y ganarla… o quizá sí. Es decir, creo que el nivel es muy parejo”, comentó el técnico argentino, subrayando la competitividad de ambas competiciones.

Scaloni y una propuesta a futuro

Scaloni también expresó su deseo de ver una mayor interacción entre las selecciones de diferentes confederaciones. “Me gustaría que alguna selección europea pudiera ser invitada a la Copa América algún día para que viera lo que es jugar una Copa aquí, y viceversa, nosotros allí, aunque eso ya sería un Mundial. Al final, la dificultad es la misma en un torneo u otro. No creo que haya mucha diferencia”, añadió.

El entrenador argentino aprovechó la ocasión para elogiar a su colega Luis de la Fuente, actual seleccionador de España y su antiguo profesor en el curso de entrenadores. “Estoy muy contento con lo que está haciendo mi míster en España y esperemos que le vaya bien. Creo que en Argentina todos, o la gran mayoría, van con España”, señaló Scaloni, mostrando su apoyo a la selección española.

Otro tema abordado en la conferencia fue el nivel del fútbol en la Concacaf, una confederación a menudo subestimada por algunos analistas sudamericanos. Scaloni fue enfático al destacar la calidad de las selecciones de esta región. “No sé quién dice que hay mucha diferencia con nosotros, no la veo. México ha estado a nada de pasar, a solo un gol y ha tenido un buen nivel y me parece que son selecciones de nivel y no menos importante que las de Sudamérica. A veces por matices te quedas fuera pero creo que el nivel es bueno”, afirmó el seleccionador.

Argentina se enfrentará este martes a Canadá en la semifinal de la Copa América 2024. El equipo de Scaloni buscará asegurar su boleto a la final, donde podría enfrentar a Colombia o Uruguay, quienes disputarán la otra semifinal. El partido promete ser un duelo intenso, con ambos equipos luchando por un lugar en el partido decisivo del torneo.