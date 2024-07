Drake apuesta gran cantidad de dinero a que Canadá derrota a Argentina

La expectación está en su punto más alto para el enfrentamiento entre Argentina y Canadá en las semifinales de la Copa América 2024, programado para este martes por la noche a las 18:00 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Con ambos equipos listos para dar lo mejor de sí en el campo, las apuestas no se han hecho esperar, y una de las más llamativas proviene de un conocido artista canadiense que decidió arriesgar una fortuna en favor de su selección.

El famoso rapero Drake, oriundo de Toronto y de 37 años, ha apostado 300 mil dólares a que Canadá logrará vencer a Argentina y asegurará su lugar en la final del prestigioso torneo sudamericano. Drake, conocido no solo por su música, sino también por sus arriesgadas apuestas deportivas, compartió la noticia a través de sus historias en redes sociales, donde expresó su confianza en el equipo canadiense con un ingenioso juego de palabras: “This could get Messi (esto se puede llegar a poner feo)”.

Drake placed a $300,000 bet on Canada to beat Argentina in the Copa America semifinal 😳💰 (via @Drake) pic.twitter.com/dLDNCTHOcE — ESPN FC (@ESPNFC) July 9, 2024

Drake confía en la victoria canadiense

La apuesta de Drake, de concretarse con una victoria canadiense, le generaría una impresionante ganancia de 2.880.000 dólares, una suma que subraya la magnitud de su confianza en el desempeño de su selección nacional. Este gesto no solo pone en evidencia su fervor patriótico, sino que también añade un elemento extra de emoción al ya anticipado encuentro.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Drake decide jugarse una suma considerable en un partido de la Selección Argentina. Durante la final del Mundial de Qatar 2022, el rapero apostó un millón de dólares a favor del equipo dirigido por Lionel Scaloni. A pesar de que Argentina finalmente se coronó campeona tras un dramático encuentro contra Francia, Drake no pudo disfrutar de su ganancia. La razón fue que su apuesta especificaba una victoria argentina en los 90 minutos reglamentarios, y al haber llegado el partido a los penales, su apuesta quedó sin efecto.