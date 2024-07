Mamá de Gala Montes abrió una cafetería para sobrevivir

Gala Montes puso distancia con su mamá, tanto el lo labora como en lo personal, así lo reveló Crista Montes.

La señora contó que tras 18 años a su lado, la actriz mexicana la despidió como su mánager hace 9 meses. Por eso abrió una pequeña cafetería en Zumpango, lugar adonde se fue a vivir con sus perros.

“Ella decidió no estar más conmigo, por ley de vida. Vivíamos en Xochimilco. Se quitó esa casa. Se fue a vivir sola. Y yo también. Como tengo 3 perros grandes no me iba a ir a un departamento.