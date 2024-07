VIDEO. El cohete europeo Ariane 6 despega en su vuelo inaugural desde Kurú

El nuevo cohete europeo Ariane 6 despegó este martes desde el puerto espacial de Kurú, en la Guayana Francesa, en su vuelo inaugural, con el que el Viejo Continente recupera su autonomía de lanzamiento al espacio.

Esta primera misión servirá para probar el lanzador, que transporta entre su carga al dispensador de satélites RAMI, de la empresa gallega UARX Space, un cubesat de la Universidad Politécnica de Cataluña o el experimento CURIE de la NASA.

El primer vuelo de Ariane 6 comenzó cumpliendo con lo previsto y el cohete salió hacia el cielo soleado de Kurú, azul y salpicado de algunas nubes, lo que permitió ver su trayectoria durante bastante tiempo.

El despegue se produjo una hora más tarde de lo previsto, un retraso comunicado por la Agencia Espacial Europea (ESA) horas antes debido a un “problema menor” que fue resuelto.

5,4,3,2,1 allumage Vulcain! 🚀

Relive the moment the first Ariane 6 launched from @EuropeSpacePort, French Guiana 👇

🔊Turn the sound all the way UP ⬆️ #GoAriane! pic.twitter.com/WYRpPLGtnn

