Estados Unidos despide al técnico Gregg Berhalter

Gregg Berhalter no continuará como seleccionador de Estados Unidos tras el fracaso del equipo en la Copa América 2024, donde cayó en la fase de grupos. Esta decisión marca el final de una era para el equipo nacional y abre una nueva etapa de incertidumbre y esperanza.

La noticia del despido de Berhalter fue informada inicialmente por Fox Sports y posteriormente confirmada por otros medios estadounidenses. La frustración por el desempeño del equipo fue evidente tanto en los aficionados como en los analistas, quienes no dudaron en criticar duramente la gestión del técnico.

Gregg Berhalter is out as USMNT head coach, per @ByDougMcIntyre 🇺🇸 pic.twitter.com/S626gTp8Ft — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 10, 2024

Gregg Berhalter despedido tras fracasar con Estados Unidos

Como anfitriona de la Copa América, Estados Unidos tenía grandes expectativas de avanzar al menos a los cuartos de final. Sin embargo, el equipo terminó en tercer lugar del grupo C, detrás de Uruguay y Panamá, y solo por delante de Bolivia. Este rendimiento decepcionante selló el destino de Berhalter, quien no pudo cumplir con las altas expectativas puestas en su equipo.

El rendimiento del equipo en la Copa América generó un gran descontento. “Go big or go home” (“Ve a lo grande o vete a casa”) fue la frase que resonó en la televisión estadounidense, reflejando la frustración de ver a una selección que, a pesar de contar con jugadores que compiten en las grandes ligas europeas, no logra resultados brillantes. Algunos analistas incluso sugirieron nombres como Jürgen Klopp o Pep Guardiola para tomar las riendas del equipo, aunque estas posibilidades parecen más un reflejo del deseo de una solución mágica que una opción realista.

El desempeño en la Copa América 2024 es aún más desalentador si se compara con resultados recientes. En la Copa América Centenario 2016, organizada también en Estados Unidos, el equipo alcanzó las semifinales. En el Mundial de Catar 2022, el equipo llegó a los octavos de final, un progreso notable considerando que en 2018 no se clasificó para el torneo. Estos logros previos hicieron que las expectativas para la Copa América 2024 fueran aún mayores.

Con el despido de Berhalter, se abren dos años cruciales para el fútbol estadounidense. En 2026, Estados Unidos co-organizará el Mundial junto a Canadá y México, un evento que podría ser una oportunidad única para relanzar su proyecto deportivo. La selección deberá encontrar un nuevo líder que pueda no solo corregir los errores recientes, sino también construir un equipo capaz de competir al más alto nivel en el escenario mundial.