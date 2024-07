Destrozan a revista People por colocar a Christian Nodal entre “los 50 más bellos”

Christian Nodal fue elegido como parte de los 50 más bellos por la revista “People en Español” junto con Natti Natasha, Rafael Amaya y la presentadora Clarissa Molina, con los que comparte la portada.

Con seis Latin Grammy a sus espaldas, el cantante es hoy uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana.

Los elegidos este año son un ejemplo de fuerza y resiliencia en sus carreras y frente a los embates de la vida, dijo la revista en un comunicado.

Las críticas no han tardado en llegar, pues los usuarios aseguran que es una “burla” haber elegido al intérprete de “Botellas tras botella” como alguien bello.

Christian Nodal se ha destacado por llevar una exitosa carrera y popularizar el género ‘maricheño’, una fusión entre dos géneros emblemáticos de su país, el mariachi y el norteño.

También ha sido el protagonista de varias polémicas. La más reciente fue por su nueva relación con Ángela Aguilar, pues surgió poco tiempo de separarse de Cazzu, la mamá de su hija.

Ahora se encuentra de gira por Europa y ya ha llevado su espectáculo a distintas ciudades, como Londres, París, Madrid, Gran Canaria y Zúrich.

Su próxima presentación será en Barcelona y finalizará el ‘tour’ el 19 de julio, en Milán.

“No tengo una carrera tan grande, no tengo una carrera tan corta; pero tengo un público que me ama, un público fiel que me sigue, que está para mí”, dijo en su entrevista para ‘People’.