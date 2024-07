Hallan sin vida a Benji Gregory, protagonista de ALF

El mundo del espectáculo de nuevo está de luto tras la muerte de Benji Gregory, conocido por su papel de Brian Tanner en la popular serie ALF.

Medios internacionales revelaron que Benjamin Gregory Hertzberg, nombre del actor, fue encontrado sin vida en su coche el 13 de junio en Peoria, Arizona, junto a su perro guía Hans.

El trágico descubrimiento de su muerte ocurrió en el aparcamiento de Chase Bank. Según los informes, el artista de 46 años había acudido al banco para depositar unos cheques el día anterior, pero se quedó dormido en su auto.

