El video viral de The Killers por el pase de Inglaterra a la final de la Euro

Cada libra pagada por los fans ingleses para el concierto de The Killers valió la pena, ya que, además de disfrutar los éxitos de la banda estadounidense, pudieron celebrar el pase de la selección de Inglaterra a la final de la Eurocopa 2024. Durante la presentación en el The O2 Arena de Londres, las pantallas gigantes mostraron los últimos minutos del partido entre Inglaterra y los Países Bajos.

A través de redes sociales, los asistentes al concierto compartieron videos del momento en que la selección inglesa esperaba el pitazo final que selló su victoria 2-1 en el Signal Iduna Park de Dortmund. Al sonar el silbatazo, los fans estallaron en júbilo, y la banda retomó el concierto con la canción “Mr. Brightside”.

This was an incredibly special and surreal moment at the @thekillers gig tonight. They put injury time, of the England game, on the big screen. Immediately after the final whistle they go into a full blown rendition of Mr Brightside. Something I’ll never forget. pic.twitter.com/S4V62JcBjO

La presentación, realizada la noche del miércoles 10 de julio, se convirtió en una experiencia inolvidable para los asistentes, quienes celebraron tanto el triunfo en la Eurocopa como la música de su banda favorita.

If you ever get the chance to watch England advance to the final of the Euros then sign along to the UK’s national anthem in an arena of 15,000 people, I highly recommend it. Utter perfection from The Killers. 👌🏼 pic.twitter.com/dVF0f14I1W

— Emily (@_emilywalmsley) July 10, 2024