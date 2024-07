Disparos interrumpen mitin de Donald Trump en Pennsylvania

En un evento político que rápidamente se tornó caótico, el expresidente Donald Trump fue evacuado de un mitin en Pennsylvania tras reportes de disparos y su caída inesperada mientras daba un discurso. Los incidentes ocurrieron la tarde de este sábado, generando preocupación y confusión entre los asistentes.

Trump se encontraba en medio de su discurso cuando, según testigos y reportes, cayó al suelo. Inmediatamente, el personal de seguridad armado rodeó al expresidente y lo mantuvo en el suelo durante aproximadamente un minuto, mientras se escuchaban disparos en el área cercana.

Tras ser evaluado por el personal de seguridad, Trump se levantó, levantó el puño en el aire como gesto de tranquilidad, y fue rápidamente escoltado fuera del escenario y trasladado a un vehículo. Un video que circula en redes sociales muestra al expresidente con una herida en la oreja mientras es llevado lejos del lugar.

Además, se observa que Trump estaba sujetándose el costado de la cabeza al momento de caer. Las imágenes han suscitado una gran preocupación entre sus seguidores y el público en general.

Las autoridades locales aún no han confirmado detalles específicos sobre el incidente, incluyendo el origen de los disparos y si hubo víctimas adicionales. La seguridad en el evento se reforzó de inmediato, y la policía está llevando a cabo una investigación para esclarecer los hechos.

Donald Trump is seen determined and showing strength sign after the firing incident at his Rally in buttler, PA pic.twitter.com/lxKiYPgB5O

— Ali Raza (@AliRaza92044415) July 13, 2024