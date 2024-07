Ángel Di María se retira de la Selección de Argentina y su esposa brinda más detalles

Ángel Di María, “El Fideo”, se despide de La Albiceleste y anunció que jugará su último partido con la camiseta. El futbolista compartió la noticia con un emotivo mensaje en sus redes sociales y además le realizaron un homenaje.

“No encuentro palabras para decir todo lo que me está pasando en este momento, pero lo que quiero destacar es el agradecimiento que siento hacia este grupo de jugadores, todos y cada uno de ellos hizo que yo haya llegado donde llegué, sin cada uno de ellos nunca hubiera podido ganar todo lo que gane, me llevo muchos trofeos más que importantes pero las personas, compañeros, amigos que me llevo es lo que no se compra con nada. Infinitas gracias a este grupo que siempre voy a llevar en mi corazón. Vamos Argentina. Una final más, un paso más”, comentó.

Si bien la decisión ya estaba tomada de antemano, ya que Ángel Di María había anunciado que la Copa América era su última aparición con la Selección de Argentina, el hecho de que sea una final le da un tinte más emotivo al partido.

Su esposa brinda más detalles

Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista, reveló más detalles a un medio internacional.

“No quiero hablar mucho porque no puedo, me hace muy mal. No me imagino a la selección sin Ángel sinceramente. Se quiere ir por la puerta grande, al principio le decía no podés dejar ahora que está rebien y que la gente te quiere. Ahora no dejes”, comentó.

“Ángel me dijo que no quiere que lo dejen de convocar y que es el momento adecuado de retirarse. Él también está grande y sabe que se vienen chicos en su lugar que lo hacen muy bien”, agregó.

