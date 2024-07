Lionel Messi sale lesionado en la final de la Copa América y termina entre lágrimas

Este 14 de julio de 2024 será una fecha que los aficionados al fútbol recordarán con una mezcla de tristeza y preocupación. En la final de la Copa América, disputada en el imponente Hard Rock Stadium de Miami, Argentina se enfrentaba a Colombia en un encuentro que prometía ser memorable. Sin embargo, el destino deparó un giro inesperado cuando Lionel Messi, el capitán y alma del equipo argentino, se lesionó en el minuto 65 del partido.

El marcador mostraba un empate 0-0 cuando Messi, tras intentar una de sus clásicas jugadas para desbordar a la defensa colombiana, se tendió en el césped con una evidente molestia. De inmediato, el astro argentino pidió el cambio, señalando al banquillo que no podía continuar. Nicolás González fue el encargado de sustituirlo, pero la salida de Messi dejó un vacío difícil de llenar tanto en el campo como en el corazón de los aficionados.

Messi is in tears as he is subbed off due to injury 💔 pic.twitter.com/t0l3OLLuWf

— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 15, 2024