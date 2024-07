Finalísima: Lionel Messi-Lamine Yamal, el duelo para el 2025

La segunda edición de la ‘Finalíssima‘ que mide al campeón de la Eurocopa con el ganador de la Copa América, enfrentará el próximo año a la selección española con Argentina, con fecha y sede que aún no se han anunciado.

El conjunto de Luis de la Fuente derrotó a Inglaterra en la final de la Euro disputada en el estadio olímpico de Berlín y, horas después, fue el de Lionel Scaloni, alumno del seleccionador español cuando hizo el curso de técnico en Las Rozas (Madrid), el que se impuso en la prórroga a Colombia por 1-0, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, dijo sentirse “el doble de contento”, por la victoria de su selección en la Copa América y la de España en la Eurocopa.

“Estoy el doble de contento porque también salió campeona España. Ha sido un domingo espectacular. Parte de mi familia es española y estoy contento porque tengo un arraigo especial en el país y encima conozco al entrenador”.

La Finalísima, que enfrentará al campeón de Europa con el de América, será, en su opinión, “un partido muy bonito entre dos selecciones que están en un gran momento, marcando una manera de jugar diferente a los demás. Será lindo, si es que se juega, enfrentarlos”, añadió en la conferencia de prensa posterior a la victoria en la final frente a Colombia.

The master will face the apprentice in the Finalissima 🤩 pic.twitter.com/Ssimt8Lqww

— B/R Football (@brfootball) July 15, 2024