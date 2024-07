Lionel Scaloni habla sobre su futuro con la selección de Argentina

Luego de un emotivo y extenuante partido de 120 minutos, Lionel Scaloni celebró con gran entusiasmo, consolidando aún más su figura al frente de la Selección Argentina tras obtener el bicampeonato de la Copa América. El técnico de Pujato expresó en la conferencia de prensa que, aunque el primer tiempo no fue el mejor, el equipo mostró una notable mejoría en la segunda mitad, mereciendo la victoria. Destacó la capacidad de sus jugadores para sobreponerse a las dificultades y siempre dar un plus en momentos cruciales.

Scaloni no ocultó su orgullo por la actuación de sus dirigidos, mencionando que la mentalidad es un factor crucial, pero insistió en que jugar bien es esencial para ganar. “El equipo supo qué hacer en cada momento, incluso cuando Colombia nos presionó. La mentalidad es importante, pero también hay que jugar”, analizó el entrenador. Además, justificó los cambios realizados durante el partido, destacando especialmente el ingreso de Lautaro Martínez, quien anotó el gol decisivo. “Pensamos que Lautaro tendría una oportunidad y la aprovecharía. No estará contento conmigo por haber sido suplente, pero tomamos decisiones en función del equipo y estamos agradecidos”, agregó.

¿Qué depara el futuro para Scaloni?

En la rueda de prensa, Scaloni bromeó sobre su futuro al recordar sus declaraciones del año pasado, donde había dejado en duda su continuidad tras la victoria contra Brasil en el Maracaná. En aquella ocasión, Scaloni admitió no estar en un buen momento personal, lo que le llevó a reflexionar sobre su permanencia en el cargo. Sin embargo, meses después confirmó su participación en la Copa América, despejando así las dudas sobre su futuro inmediato.

Durante la conferencia posterior al bicampeonato, el técnico se mostró más tranquilo y seguro: “Ahora estoy bien. El año pasado no lo pasé bien, esa es la realidad. No estaba en condiciones. Hubo muchas conjeturas sobre mi continuidad, pero de mi parte nunca habrá segundas intenciones. Si tengo un problema, lo digo y ya está”.

Scaloni desmintió los rumores de descontento con diversas situaciones que habrían influido en su decisión de continuar. Explicó que sus dudas se debieron a cuestiones personales y no a problemas dentro del equipo o la organización. “Hoy estoy bien, recuperé todo eso que no tenía y esperemos seguir en esta senda. Esto demanda mucha energía y el día que no la tenga, lo diré. Es importante ser sincero”, enfatizó.

De sus declaraciones se deduce que Scaloni seguirá al frente de la Selección Argentina al menos hasta el próximo Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026. El técnico espera que para esa competencia los estadios sean adecuados y con dimensiones reglamentarias, en contraste con algunas canchas utilizadas en la Copa América, que presentaron problemas en cuanto al estado del césped y las dimensiones reducidas.

Además de expresar sus expectativas para el Mundial, Scaloni envió un mensaje a los aficionados argentinos: “Disfruten ahora y cuando no pase, apoyen al equipo, porque eso no será siempre así. Cuando las cosas no salgan bien, necesitaremos su apoyo”.