Así luce Eva Longoria en bikini a sus 49 años, sin filtros ni retoques

Eva Longoria decidió tomar unos días de relax de su apretada agenda y sorprendió a sus miles de fans con su impecable figura mientras disfrutaba de un reciente viaje a Marbella.

La actriz paseó por la arena en un día de playa con su esposo José Antonio Bastón y su hijo Santiago. Ella optó por un bikini de dos piezas, en color anaranjado que resaltó sus curvas.

Sonriente y dispuesta a disfrutar de la frescura del agua, la estrella se bañó en el mar, un grato momento al que su hijo de seis años quiso unirse.

La feliz familia también rentó un bote de pedales en el que Eva llevaba el mando. Con forma de auto y un tobogán pequeño, Santi era el más feliz disfrutando de un juego privado completamente a su disposición.

La pareja se dejó ver descansando en las rocas mientras su hijo de seis años jugaba con las olas rompientes. Esto se produce después de que la familia se mudara a Marbella en 2023.

Anteriormente residían en Los Ángeles, pero decidieron comprar una mansión en la costa española. Recientemente han rebajado el precio de su elegante apartamento de Beverly Hills, que actualmente está a la venta a 18,9 millones de dólares.

Eva Longoria Vacation at the Beach in Marbella pic.twitter.com/IANhLwRu0B

— gmrjr59 💙 (@gmrjr59) July 18, 2024