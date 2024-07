Quinceañera hace baile de Anitta en su fiesta y desata polémica en redes

Las fiestas por los 15 años de una adolescente suelen ser tradicionales en varios países. Sin embargo, una quinceañera generó polémica en TikTok debido a que decidió hacer un baile sexy e imitar a Anitta.

El video de la joven, llamada Vanessa, se ha hecho viral en TikTok y acumula millones de visitas. En las imágenes se mira cuando ella entra junto a un grupo de amigas y chambelanes, al salón de baile que está decorado especialmente para la ocasión. Al momento, proceden a iniciar el espectáculo al ritmo del merengue ‘La dueña de swing’ de Los Hermanos Rosario.

Sin embargo, todo tomó un rumbo distinto cuando decidieron cambiar el ritmo poniendo el tema de la brasileña Anitta, ‘Envolver’. Las jóvenes decidieron copiar los pasos provocativos de la famosa y después continuaron con el éxito de Bad Bunny, Safaera.

Las imágenes fueron compartidas miles de veces y la reacción de los internautas no se hizo esperar, varios de ellos criticaron a los padres de la quinceañera.

“Yo no sé cuál es el escándalo, ella es joven, o ustedes tienen hijos santos o fueron muy santos en su época?”, “Yo no veo nada malo en el baile”, “Yo pensé que era algo súper malo, está normal”, “Era despedida de soltero o qué?”, “Mi mamá sólo de ver cómo salgo vestida, termina la fiesta. Son 15 años, no un tabledance”, “Los quinceañeras de antes eran para honrar el crecimiento de una joven, ahora hacen cualquier cosa en el show”, “Qué terrible, ya me imagino a todos los tíos políticos bien contentos”, “Qué terrible que los padres permitan esto”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Mira también: