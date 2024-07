Chad Michael Murray emociona con su regreso a “Un viernes de locos”

Desde el año pasado se comenzaron los rumores de la posible secuela de “Un viernes de locos”, protagonizada por Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis y Chad Michael Murray.

Hace algunas semanas se confirmó la producción de la secuela revelando que las actrices regresarán a sus papeles de madre e hija. Días después se dio a conocer que el actor volvería a interpretar a Jake.

“Jake está de regreso, baby. La secuela de #UnViernesDeLocos llega a los cines en 2025”, escribió Disney Studios en su página de Instagram.

Ahora salen a la luz unas imágenes donde aparece el galán de Hollywood reuniéndose con Lidsay en el set de “Freaky Friday 2”.

Estas son las primeras fotos de la estrella de “One Tree Hill” nuevamente en acción de nuevo como el interés amoroso de Anna en la película original.

“La trama de esta secuela va a estar BUENÍSIMA 🔥”

“Jake está como el vino 😍”

“Sigue tan hermosooooo❤️”

“Ahhh entonces si la veo…🤭😆🥰”

“Siempre he estado enamorada de éste hombre 😍”

“No cabe duda qué hay personas que son como el vino 🍷”

“Uffff sigue hermoso 😍”

El regreso del actor

¿Cómo olvidar al galán de Un viernes de locos? Chad Michael Murray le dio vida a Jake, el irresistible alumno de la preparatoria de Anna (Lindsay Lohan).

En la cinta, el siente una atracción por la Dra. Coleman (Jamie Lee Curtis) una vez que ha cambiado de cuerpo con su hija.

Seguramente lo recordarás por su fascinación por la música y por su inolvidable motocicleta —también por su no tan admirable interpretación de Baby One More Time de Britney Spears—.

En aquel entonces, él tenía 22 años de edad, y afortunadamente acaba de confirmarse su participación en la secuela.

Ahora apuesta por papeles que le ayudan a “difundir amor, tratar la energía y respetar el oficio”.

Los ha encontrado en producciones televisivas de canales estadounidenses como Hallmark o Lifetime, que apuestan por historias románticas blancas y reconfortantes; o en comedias para Netflix, como la reciente La madre de la novia donde ha trabajado con Brooke Shields.