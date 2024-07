Endrick ya tiene fecha para ser presentado con el Real Madrid

El futbolista brasileño Endrick será presentado el sábado 27 de julio, en el Santiago Bernabéu, como nuevo jugador del Real Madrid. La presentación será tras cumplir la mayoría de edad.

El evento en el feudo madridista, en el que el pasado martes fue presentado el francés Kylian Mbappé, arrancará a las 04:00 horas GT, es decir, el mismo horario que se utilizó para presentar al francés.

Un día 27 que para Endrick arrancará con el pertinente reconocimiento médico antes de la protocolaria firma de contrato en la Ciudad Deportiva. Esto lo hará junto al presidente del Real, Madrid Florentino Pérez.

Un contrato que le une al conjunto blanco para las próximas seis temporadas, desde este 21 de julio, cuando el brasileño cumpla la mayoría de edad y se haga efectivo un traspaso procedente del Palmeiras, que se hizo oficial en diciembre de 2022.

Endrick se incorporará a la pretemporada del Real Madrid después de su presentación. Luego de haber disfrutado de las pertinentes vacaciones tras la disputa de la Copa América con Brasil.

🚨 OFFICIAL: Real Madrid C. F. announces that on Saturday, July 27, at 12:00 p.m., the presentation of our player Endrick will take place at the Santiago Bernabéu stadium. pic.twitter.com/f129bB8ax1

— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 19, 2024