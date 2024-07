Luis Fernando Tena actualiza situación de Corena y Hernández

Luis Fernando Tena, director de la Selección Nacional de Guatemala, habló el jueves de varios temas durante una conferencia de prensa relacionada al próximo amistoso de la “Bicolor”, el cual será el sábado 27 de julio en Estados Unidos ante su similar de El Salvador.

Uno de los cuestionamientos hacia el estratega mexicano fue relacionado a la nacionalización de los jugadores de Comunicaciones, el colombiano José Corena, y el de Antigua G. F. C., Cristian Hernández.

“Sí es verdad, hay interés de mi parte. Sobre José Corena, hubo interés desde hace mucho tiempo. Él estaba muy atrasado en el papeleo, ahora ya está actualizado”, respondió tena sobre el caso del colombiano.

Continuó: “Del ‘Checa’ Hernández, no lo hice antes porque no estaba enterado de que tenía siete años de estar en Guatemala. Cundo me enteré que ya tenía el tiempo necesario y tenía todos sus papeles, fue cundo yo inmediatamente pedí que si se pudiera nacionalizar los dos”. En esa línea, Tena segura que: “No es con carácter de urgente (la nacionalización) como se dijo por ahí”.

Tena reconoce que no hay tanta prisa por nacionalizar a Corena y Hernández. “Hay que ir llevando el papeleo normal. Los dos ya cumplen con todos los requisitos y tienen más de cinco años aquí en Guatemala”, argumentó el técnico de la Selección de Guatemala.

Sobre el tema de nacionalizados, Tena aseveró: “Sabemos que todos los países del mundo tienen nacionalizados. Ellos (José Corena y Cristian Hernández) están muy identificados con la gente, sus equipos y su forma de jugar, pero los dos nos serían de mucha utilidad en Selección”.

#VamosGuate🇬🇹 | Luis Fernando Tena ve un oportunidad ante El Salvador El director técnico de la Selección de Guatemala aseguró que el amistoso internacional le servirá para agrandar su baraja de jugadores para próximos compromisos. https://t.co/EPU0I03niK — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) July 18, 2024

¿Qué aportarían?

De cuerdo al concepto del director técnico, los jugadores José Corena y Cristian Hernández: “Provocarían más competencia entre todo nuestro plante. Todos sabemos que donde no hay competencia, hay incompetencia”.

Asimismo, Tena, firmó: “Entre más gente tengamos va a ser mejor. Dependerá de ellos, si serán convocados, titulares, suplentes, en fin, vendrán a pelear un puesto como todos los demás”.

Por último, Tena ratificó: “Sí hay interés y ojalá podamos contar con ellos entre más pronto mejor”.

Las selecciones de Guatemala y El Salvador se medirán el sábado 27 de julio a las 20:30 horas GT en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, Estados Unidos.