Marca de Rihanna se asocia con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos ¿cómo ayudará?

Rihanna, la famosa artista del pop, anunció que su marca de moda Fenty Beauty se convertirá en socio oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024.

“¡Orgullosa de anunciar que @FentyBeauty es un increíble socio de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos!”, informó la celebridad.

Los Juegos Olímpicos de 2024 se llevarán a cabo en París, Francia, del viernes 26 de julio al domingo 11 de agosto de 2024. Por el momento se conoce que será Celine Dion quien actúe en la ceremonia de apertura.

Los Juegos Paralímpicos se disputarán desde el miércoles 28 de agosto de 2024 al domingo 8 de septiembre de 2024.

Rihanna compartió una imagen retocada en Photoshop en X (antes Twitter) para anunciar que su marca de cosméticos ha firmado un acuerdo con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

tried to tell yall….we outside all 2024!!!

PROUD to announce that @FentyBeauty is a premium partner of the Olympic AND Paralympic Games baby!!!#FentyxParis2024 💄🏆 pic.twitter.com/FDjJgJnrAa

— Rihanna (@rihanna) July 18, 2024