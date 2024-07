Sean Kingston y su madre acusados de fraude por US$ 1 millón

Sean Kingston y su madre, Janice Turner, comparecieron este viernes en un tribunal federal de Florida acusados de un fraude por más de un millón de dólares en dinero, joyas y otros enseres.

El rapero de 34 años y su madre de 61 están acusados del delito de “conspiración para cometer fraude electrónico”, señaló hoy la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida en un comunicado.

Según la acusación, ambos tramaron un plan para estafar a vendedores de vehículos de alta gama, joyas y otros bienes comprados por los acusados mediante “el uso de documentos fraudulentos”.

Sean Kingston and his mother have been indicted in Miami federal court today in connection with a $1 million wire fraud scheme. If convicted, both face up to 20 years in prison for each of the six charged counts.

