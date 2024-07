VIDEO. ‘Checo’ Pérez sufre accidente en la Q1 del GP de Hungría

El Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 vivió un momento de tensión durante la primera ronda de clasificación (Q1) cuando el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, del equipo Red Bull, sufrió un aparatoso accidente. Pérez se estrelló contra el muro en la curva ocho del circuito de Hungaroring, provocando una bandera roja que detuvo la sesión a falta de 6 minutos y 45 segundos para el final.

El incidente ocurrió mientras Pérez ocupaba la novena posición en la clasificación. El mexicano perdió el control de su monoplaza al tocar el piano de la curva en un trazado que se encontraba húmedo debido a la ligera lluvia que caía sobre el circuito. Afortunadamente, Pérez salió del monoplaza por su propio pie, sin aparentes lesiones.

La bandera roja obligó a detener la sesión, que en ese momento era liderada por el británico Lewis Hamilton, de Mercedes, con un tiempo de un minuto, 17 segundos y 87 milésimas. La interrupción generó una pausa significativa en la ‘quali’, mientras los equipos y pilotos esperaban la reanudación de la misma.

Tras el reinicio, la clasificación continuó con intensas disputas por las posiciones de salida para la carrera del domingo. El británico Lando Norris, de McLaren, sorprendió al lograr la pole position con un tiempo de un minuto, quince segundos y 227 milésimas. Este resultado fue apenas 46 milésimas más rápido que el tiempo del neerlandés Max Verstappen, compañero de equipo de Pérez en Red Bull y actual líder del Mundial de pilotos.

El accidente de Pérez no fue el único incidente de la jornada. La clasificación también se vio interrumpida por una segunda bandera roja, causada por un accidente del japonés Yuki Tsunoda, de AlphaTauri. Estos incidentes añadieron un grado extra de dificultad a una clasificación ya complicada por las condiciones climáticas.

El español Carlos Sainz, de Ferrari, logró una destacada cuarta posición en la parrilla de salida, mientras que su compatriota Fernando Alonso, de Aston Martin, saldrá desde la sexta posición. Alonso no pudo completar una vuelta perfecta debido a las interrupciones causadas por los accidentes.

Perez is ok, but his Red Bull certainly isn’t…

