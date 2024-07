Aumenta la presión para que Biden abandone la contienda mientras Trump endurece su tono

El presidente de EE.UU., Joe Biden, afrontó el sábado nuevas presiones del Partido Demócrata para que abandone la campaña a su reelección en noviembre mientras que su rival, el republicano Donald Trump, endureció notablemente el tono aprovechando su debilidad.

Biden, aún aislado en casa recuperándose de la covid-19, fue eclipsado por la vicepresidenta Kamala Harris, que acudió en solitario a un acto de recaudación en Massachusetts con cargos electos y celebridades y obtuvo más de 2 millones de dólares, según los periodistas que la siguen.

Harris, potencial sucesora de Biden para muchos críticos, dijo en su discurso que, en “cada decisión que toma en el Despacho Oval”, el presidente piensa en la clase trabajadora, y expresó su esperanza en el binomio que forman: “Vamos a ganar. No será fácil, hay que creer en algo e ir por ello”.

No obstante, hoy se sumaron nuevos nombres a la treintena de demócratas del Congreso que reclaman al presidente cejar en su empeño electoral, como el legislador de California Mark Takano, quien reveló su apuesta por Harris como relevo.

As Vice President, I see @JoeBiden when the cameras are on and when the cameras are off—in the Oval Office, in the Situation Room, and on the campaign trail.

Joe Biden is a leader who fights for the American people. pic.twitter.com/w2OIN6oGpU

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 20, 2024