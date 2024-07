Oscar Piastri logra su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría

Oscar Piastri, joven promesa de la Fórmula 1, alcanzó un hito importante en su carrera al conseguir su primera victoria en el Gran Premio de Hungría. Este triunfo no solo marca un momento significativo para Piastri, sino que también destaca la capacidad de McLaren para competir al más alto nivel en el campeonato de Fórmula 1.

Desde el inicio de la carrera, Piastri mostró un rendimiento impresionante. Tomó la delantera en la primera vuelta y mantuvo un ritmo constante que lo posicionó como el líder durante gran parte de la competencia. Sin embargo, la estrategia del equipo McLaren se puso a prueba durante las rondas finales de paradas en boxes.

HE’S DONE IT AT THE HUNGARORING 🏆 #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/foIq7krsNs

En la fase crítica de las paradas en boxes, Lando Norris, compañero de equipo de Piastri, ingresó primero con la intención de cubrir a Lewis Hamilton de Mercedes. Esto dejó a Piastri en una posición complicada, ya que el australiano lideraba la carrera hasta ese momento. Las órdenes de equipo comenzaron a jugar un papel crucial cuando le comunicaron a Piastri que no debía preocuparse por Norris.

Max Verstappen aprovechó esta situación para tomar la delantera, dejando a los McLaren en la segunda y tercera posición, con Norris a la cabeza. A pesar de la complicada situación, el equipo McLaren mantuvo la calma y continuó con su plan estratégico. Las comunicaciones por radio entre los pilotos y el equipo se volvieron intensas, especialmente cuando McLaren indicó a Norris que debía “restablecer el orden a su conveniencia”.

Las tensiones aumentaron cuando Norris no acató inmediatamente las instrucciones del equipo. Su ingeniero de carrera le recordó la importancia de trabajar en equipo, enfatizando que “la forma de ganar es con el equipo”. Finalmente, Norris redujo la velocidad en la recta de boxes, permitiendo que Piastri tomara la delantera con solo tres vueltas restantes.

El desempeño de Piastri fue sobresaliente, manteniendo la calma y demostrando su habilidad en la pista. Agradeció al equipo por su apoyo y coordinación, reconociendo que el intercambio de posiciones había sido complicado pero necesario para asegurar la victoria.

THEY LOCKED OUT THE FRONT ROW. THEY CONVERTED ON RACE DAY.

A first McLaren one-two for three years! 🧡#F1 #HungarianGP @McLarenF1 pic.twitter.com/7OOkILCDjw

— Formula 1 (@F1) July 21, 2024