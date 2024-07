Fan toca indebidamente a Julión Álvarez y la critican en redes

Julión Álvarez ha estado en el ojo del huracán luego de que se volvió tendencia tras un video donde aparece enfrentando una incómoda situación junto a una fanática.

El cantante de regional mexicano tuvo una convivencia con sus fans tras un concierto; sin embargo, no resultó de la mejor manera para él.

Resulta que el artista estaba arriba del escenario saludando a sus seguidores, cuando una joven subió a tomarse una foto y colocó sus manos en sus partes íntimas.

Luego de la acción de la joven, el intérprete de “Regalo De Dios” se mostró incómodo, intentando alejarse para no generar un problema en ese momento.

La usuaria identificada como @ireriwerosoto fue quien compartió el video que ha dado mucho de qué hablar.

Algunos expresaron su molestia señalando que de haber ocurrido al revés, la carrera de Álvarez estaría arruinada; sin embargo, aplaudieron la forma en que afrontó la situación.

Hasta ahora, Julión Álvarez se mantiene alejado de la polémica y no ha compartido ninguna reacción ante esta incómoda escena.

Cabe señalar que no es la primera vez que le pasa este tipo de situaciones. En abril, una mujer vendedora de papas le robó un beso en el cachete.

Una situación similar le ocurrió a Ricky Yocupicio, el vocalista de la Banda El Recodo. Hace unos meses, un video mostró a una fan tocándolo en los genitales durante un concierto cuando él se acercó al público de la primera fila.

Ante la situación, solo comentó: “Cruzó un poquito la línea, ¿no? Prácticamente, tuve un agasajo, un agarrón de genitales.

Me han quitado cadenas, me quitaron un anillo en un palenque, no es la primera vez que me tocan, siempre estás vulnerable”.