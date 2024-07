LeBron James será el abanderado de Estados Unidos en París 2024

LeBron James, la superestrella de la NBA y uno de los atletas más reconocidos a nivel mundial, será el abanderado de la delegación estadounidense en los Juegos Olímpicos de París 2024. El jugador de los Los Ángeles Lakers, conocido por su impresionante carrera y su impacto dentro y fuera de la cancha, tendrá el honor de portar la bandera de su país en la ceremonia de apertura de este prestigioso evento deportivo.

LeBron James, cuatro veces ganador del campeonato de la NBA y dos veces medallista de oro olímpico, es considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Desde su debut en la NBA en 2003, ha acumulado numerosos logros, incluyendo 17 selecciones al All-Star y cuatro premios al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga. Su influencia va más allá del deporte, siendo una figura prominente en causas sociales y caritativas.

Leading the way for Team USA. 🇺🇸

Two-time Olympic gold medalist @KingJames has been selected as our men’s flag bearer for the #ParisOlympics Opening Ceremony. pic.twitter.com/NN4NLWwwfc

— Team USA (@TeamUSA) July 22, 2024