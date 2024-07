Migrante pierde la vida por salvar a dos niños que se ahogaban en un río

Un trágico incidente ocurrió en el Great Egg Harbor River en Weymouth Furnace, Nueva Jersey, cuando un migrante mexicano, identificado como Pablo Hernández Cruz, de 49 años, perdió la vida al rescatar a dos niños que se estaban ahogando. Según medios locales, el hombre, originario de Oaxaca, México, había vivido en Estados Unidos por más de 30 años, donde se estableció y formó una familia.

El pasado miércoles, Pablo estaba en el parque Weymouth Furnace en Hamilton Township cuando notó que dos niños, de 8 y 12 años, se encontraban en peligro en el río. Sin dudarlo, se lanzó al agua y logró llevar a los niños a un lugar seguro. Sin embargo, al intentar salir del agua, fue arrastrado por una fuerte corriente y desapareció momentáneamente.

A man died after saving two children from drowning in the Great Egg Harbor River in New Jersey. The man safely got the kids to shore before he went under the water, according to police. 💔 https://t.co/VFdaJ2Lp8D pic.twitter.com/Hoy6JpmqK4

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 19, 2024