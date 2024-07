Andrea Radford, confiesa porqué no participó en Miss Guatemala por culpa de un novio

Fue hace tan solo unas semanas atrás cuando Andrea Radford fue coronada como la nueva Miss Guatemala Universo. La joven celebró tanto con sus seguidores y familia el triunfo y agradeció todo el apoyo que habría recibido.

En los últimos días, la joven se ha dedicado a realizar una gira de prenda y en una entrevista realizó una dura confesión. Y es que la joven confesó que, debido a una relación amorosa que tenía, decidió no participar en el certamen de belleza.

“En ese momento yo tenía una relación con otra persona y lamentablemente no me apoyo”, arranca afirmando la también modelo. Asimismo, Radford agregó: “Él me dijo: ‘yo no voy a estar para ti, esa cosa para mí, no es de mi agrado, no es agradable, es algo corriente’”.

Además, la reina de belleza detalló: “Él dijo que si quería podía darle, pero que él no me iba apoyar”. Andrea, enfatizó que muchas de las personas que “la conocen o la seguían sabían esta historia”.

Más de la historia de Andrea Radford…

Además, explicó que, en determinado punto de su vida recibió “bullying”, pero eso no fue impedimento para salir adelante.

“Hay personas que te tiran piedras, pero tú puedes elegir usar esas piedras y hacer tu construcción para tu camino al éxito”, agregó.

Será en el mes de noviembre cuando la guatemalteca tenga la oportunidad de representar al país en el Miss Universo. En esta ocasión, el certamen de belleza tendrá lugar en México, para lo cual ya se está preparando.

Sheynnis Palacios será la encargada de coronar a su sucesora, en una velada que reunirá a las mujeres más hermosas del mundo.

Actualmente, Andrea acumula más de 83 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en donde comparte su día a día, así como sus diferentes trabajos como presentadora y modelo.