El COI aprueba la creación de los Juegos Olímpicos de eSports

El mundo del deporte está en constante evolución, y la reciente aprobación de la creación de los Juegos Olímpicos de los eSports marca un hito significativo en esta transformación. La 142ª Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI), celebrada en París, fue el escenario donde se tomó esta decisión histórica. Por unanimidad, se acordó que la primera edición de estos Juegos Olímpicos Electrónicos tendrá lugar en 2025 en Arabia Saudí, abriendo una nueva era en la competición deportiva mundial.

La propuesta de crear unos Juegos Olímpicos dedicados a los deportes electrónicos fue presentada por la Ejecutiva del COI en colaboración con el Comité de Arabia Saudí. La aceptación fue unánime, sin votos en contra ni abstenciones, después de una detallada exposición que subrayó cómo estos nuevos juegos respetarán y promoverán los valores olímpicos. La votación, realizada a mano alzada, reflejó el consenso y entusiasmo de la asamblea olímpica ante esta innovadora iniciativa.

