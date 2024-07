USA asegura su lugar en los cuartos del Premundial Sub-20

Estados Unidos logró ayer una victoria de 4-0 sobre Cuba y se aseguró el primer boleto a curtos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2024, donde participa la Selección Nacional de Guatemala.

Los estadounidenses quedan entonces a un duelo de clasificarse a una Copa del Mundo de la categoría. La clasificación a cuartos de final se da tras dos triunfos, y por goleada, ante Jamaica (9-0) y Canadá (4-0).

The 🇺🇸 @USYNT moves on to the quarterfinals of the #U20Championship! 🚀 pic.twitter.com/ylVG8YGOyS

— Concacaf (@Concacaf) July 23, 2024